Науковці дослідили носіїв арабської і німецької мов.

Мова, якою людина розмовляє, впливає на її мозок і спосіб її мислення.

Такого висновку дійшли науковці Інституту Макса Планка в Лейпцигу. Це одне з перших досліджень, яке довело те, що між мозками людей, які мають різні рідні мови, існують відмінності, повідомляє Medical Xpress.

Науковці за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) дослідили мозок носіїв німецької та арабської мов і знайшли відмінності в деяких його частинах.

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Порівнявши МРТ мозку 94 носіїв різних мов, науковець Сюеху Вей з’ясував, що мова, якою говорить людина, моделює зв’язки в мозку, які лежать в основі її мислення.

Носії арабської мови показали сильніший зв’язок між лівою та правою півкулями мозку, носії німецької мови показали сильніший зв’язок у мовній мережі лівої півкулі. На думку науковців, це може бути пов’язано з складним синтаксисом німецької мови, зумовленим ​​вільним порядком слів. Дані МРТ показали, що з’єднання білої речовини аксонів мовної мережі адаптуються до вимог обробки та труднощів рідної мови.

Як зазначили науковці, зв’язки у мозку модулюються навчанням й навколишнім середовищем у дитинстві, саме це впливає на обробку та когнітивне мислення в мозку дорослої людини.

"Наше дослідження дає нове уявлення про те, як мозок адаптується до когнітивних вимог", – пояснив автор дослідження Альфред Анвандер.

В подальшому це дослідження допоможе науковцям більше дізнатися про міжкультурні відмінності людей.

Інші дослідження мозку

Вчені з'ясували причини через які відбувається скорочення обсягу мозку у людини. Перша з них - надмірне споживання алкоголю, друга - надмірне споживання кави, втрата слуху, відсутність фізичного навантаження та сильний стрес.

А вчені із США проаналізували дані 46034 досліджень і дійшли висновку, що у жінок активність мозку вища, ніж у чоловіків.

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