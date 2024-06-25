Безпілотні машини набагато рідше потрапляють в аварії, ніж машини під керуванням живого водія.

Штучний інтелект є безпечнішим водієм, ніж людина, і загалом набагато рідше потрапляє в аварії зі своєї вини. Але в деяких специфічних ситуаціях ШІ припускається безглуздих помилок. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications.

Вчені з Університету Центральної Флориди (США) проаналізували великий масив статистичних даних про ДТП у штаті Каліфорнія за 2016 - 2022 роки. Вибірка включала 2100 безпілотних автомобілів і понад 35 тисяч машин під керуванням людини.

Вивчивши відомі обставини аварій (дорожня ситуація, погода тощо), дослідники з'ясували, що в більшості сценаріїв безпілотні машини безпечніші за керовані людьми. Цьому сприяють кращі здібності виявляти небезпеку, ухилятися від неї, коректно керувати машиною і загалом більш раціонально ухвалювати рішення.

Відео дня

Однак не все так просто, на жаль. Зібрана статистика засвідчила, що ШІ чудово справляється з рутинними ситуаціями, наприклад їздою в одній смузі зі стабільною швидкістю в нормальній дорожній обстановці. Але в складнішій обстановці у штучного інтелекту можуть траплятися дурні помилки.

Наприклад, в умовах низької освітленості ШІ потрапляв в аварії в п'ять разів частіше, ніж водій-людина. Також ШІ вдвічі частіше за людину потрапляє в аварії, коли здійснює поворот.

На думку авторів дослідження, це пов'язано з нестачею у ШІ "водійського досвіду" і розуміння небезпек їзди за складних сценаріїв.

"Для підвищення безпеки безпілотних автомобілів під час їзди на світанку і в сутінках або під час здійснення поворотів необхідний цілісний підхід, що включає впровадження передових датчиків, надійних алгоритмів і продуманий дизайн", - заявили дослідники.

Водночас автори додають, що результати їхньої роботи ґрунтуються на обмеженому наборі даних, оскільки безпілотних автомобілів і статистики щодо них усе ще вкрай мало.

Інші цікаві новини на тему штучного інтелекту

Як писав УНІАН, у США створюють безпілотні винищувачі зі штучним інтелектом для повітряних боїв. За словами розробників, уже через 1-2 роки штучний інтелект може взяти на себе пілотування літака.

Також ми розповідали, що в Китаї почнуть випускати секс-ляльок нового покоління з вбудованим штучним інтелектом. За задумом, це допоможе ляльці формувати "емоційний зв'язок" із людиною. Секс-боти нового покоління в чоловічому і жіночому варіантах вже незабаром з'являться на полицях магазинів.

Вас також можуть зацікавити новини: