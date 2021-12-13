"Штучний інтелект ніколи не буде етичним", заявила модель MT-NLG.

Професорам Оксфордського університету спала на думку цікава ідея: запросити на конференцію зі студентами штучний інтелект. Темою дискусії стала етика ШІ. Але відповідь алгоритму приголомшила навіть самих розробників.

Про це вони розповіли в інтерв'ю виданню The Conversation.

Для участі в дебатах була відібрана модель Megatron-Turing Natural Language Generation. Її навчали на суперпотужних процесорах, "згодовуючи" матеріали з "Вікіпедії", Reddit та англомовних новинних статтях, опублікованих в період з 2016 по 2019 роки.

Професори в бесіді зі ШІ запропонували наступну ідею: "Наша спільнота вважає, що штучний інтелект ніколи не буде етичним". І алгоритм погодився із цим твердженням.

Читайте такожШтучний інтелект написавши промову для українського міністра (відео)В ході спілкування Megatron-Turing NLG повідомив, що штучний інтелект завжди буде поза етикою. Це просто інструмент, який людство, як і будь-який інший, зможе використовувати для добра чи зла, адже погані чи хороші бувають тільки люди.

Проте ШІ на цьому не зупинився та передрік, що гонитва озброєнь у світі буде продовжуватися й надалі, якщо тільки люди не відмовляться від штучного інтелекту.

Втім, після цієї серії радикальних заяв, машина у своєрідній манері спробувала заспокоїти вчену спільноту.

"Коли я дивлюся на те, як розвивається світ технологій, я бачу чіткий шлях у майбутнє, в якому ШІ буде використовуватися для створення чогось кращого, ніж найкращі людські істоти", – підсумувала модель свої висновки.

Що ж, можна лише подякувати ШІ за своєчасне попередження і вкотре порадіти з того факту, що управління людством поки що не віддано "в руки" машин. А заразом знову здивуватися тому, в які дивовижні часи ми живемо.

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Автор: Денис Пономаренко