Для обговорення та впровадження нових правил, як очікується, знадобиться кілька років.

Єврокомісія запропонувала нові правила і дії, спрямовані на регулювання використання штучного інтелекту.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-реліз Єврокомісії, опублікований 21 квітня.

"Що стосується штучного інтелекту, довіра є обов'язковою. З урахуванням цих знакових правил ЄС очолює розробку нових глобальних норм, щоб переконатися, що штучному інтелекту можна довіряти. Встановивши стандарти, ми можемо прокласти шлях до етичних технологій у всьому світі та забезпечити збереження конкурентоспроможності ЄС на цьому шляху. Наші правила будуть застосовуватися там, де це суворо потрібно: коли йдеться про безпеку та основні права громадян ЄС", - сказала віце-президент Єврокомісії Маргарет Вестагер.

Проект правил встановлює обмеження щодо використання штучного інтелекту в низці видів діяльності: від самостійного керування автомобілями до прийняття рішень про наймання робітників, відбір щодо зарахування до школи та перевірка іспитів. Обмеження також стосуватимуться використання штучного інтелекту правоохоронними та судовими системами - ці сфери вважаються "високоризиковими", оскільки можуть загрожувати безпеці людей або основним правам.

Деякі види використання штучного інтелекту пропонується взагалі заборонити. Зокрема, розпізнавання обличчя в реальному часі в громадських місцях, хоча існують деякі винятки щодо національної безпеки та інших цілей.

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Правила мають далекосяжні наслідки для великих технологічних компаній, включаючи Amazon, Google, Facebook та Microsoft, які вклали ресурси у розробку штучного інтелекту, а також для багатьох інших компаній, які використовують цю технологію в галузі охорони здоров'я, страхування та фінансів.

Компаніям, які порушуватимуть запропоновані правила можуть загрожувати штрафи у розмірі до 6% світових продажів.

Для обговорення та впровадження нових правил, як очікується, знадобиться кілька років.

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Автор: Олександр Топчій