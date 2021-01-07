Причиною блокування акаунтів Трампа стали події 6 січня, коли прихильники Трампа штурмом взяли будівлю Конгресу.

Акаунти чинного президента США Дональда Трампа у Facebook і Instagram заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну.

Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг на своїй сторінці.

«Ми вважаємо, що ризики дозволити президенту продовжувати користуватися нашими послугами просто занадто великі. Тому ми продовжуємо блокування, яке ми ввели в його акаунтах у Facebook і Instagram, на невизначений термін, але принаймні протягом наступних двох тижнів, поки мирний перехід влади не закінчиться», - повідомив Цукерберг.

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Причиною блокування акаунтів Трампа стали події 6 січня, коли прихильники Трампа штурмом взяли будівлю Конгресу.

"Шокуючі події останніх 24 годин наочно демонструють, що президент Дональд Трамп має намір використовувати час, що залишився на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до обраного його наступником Джо Байдена», - написав він.

Таке рішення Цукерберг пояснив можливими провокаціями з боку Трампа.

Нагадаємо, після початку штурму Капітолію стало відомо, що соціальна мережа Instagram (належить Facebook) заблокувала акаунт Трампа на добу. Також на аналогічний термін був заблокований акаунт Трампа в Facebook, і на 12 годин - в Twitter.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 6 січня.

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Автор: Денис Прядко