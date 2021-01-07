Обидві соцмережі заблокували акаунти Трампа на 24 години.

Соціальна мережа Instagram (належить Facebook) заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа на добу. Також на аналогічний термін заблоковано акаунт Трампа в Facebook, і на 12 годин - в Twitter.

Читайте такожTwitter заблокував акаунт Трампа«Ми блокуємо акаунт президента Трампа в Instagram на 24 години»,— написав глава Instagram Адам Моссери в Twitter.

Раніше Twitter вимагав видалити відео з виступом Трампа на тлі протесту біля будівлі Капітолію у Вашингтоні, а також два інших твіти на тему виборів. На відео президент заявляв, що вибори були «вкрадені». До цього відеозвернення Трампа заблокували Facebook і Youtube.

Соціальна мережа Facebook на 24 години заблокувала акаунт чинного президента США Дональда Трампа. Сторінка доступна для перегляду іншими користувачами, проте сам президент позбавлений можливості писати повідомлення, передає kommersant.

"Ми оцінили два порушення політики щодо сторінки президента Трампа, вони призведуть до 24-годинного блокування функцій. Це означає, що він втратить можливість публікувати повідомлення на платформі протягом цього часу»,— повідомляє прес-служба Facebook в Twitter.

Що відбувається в США: деталі

Прихильники Трампа прорвалися в будівлю Капітолію у Вашингтоні з вимогою перегляду підсумків президентських виборів. Постраждало кілька людей, одна жінка померла. У будівлі знайшли бомбу. Зараз Капітолій звільнили від демонстрантів, а дебати за результатами виборів поновилися.

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Автор: УНІАН