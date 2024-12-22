Фахівці нарешті змогли встановити тривалість життя китів.

Деякі з китів не тільки найбільші тварини, які коли-небудь жили на планеті, а й вирізняються винятковим довголіттям.

Нове дослідження виявило, що південні кити таємно були членами клубу довгожителів від самого початку і можуть доживати до 130 років і більше, пише Iflscience. Щоб визначити це, багатопрофільна група дослідників вивчала фотографічні дані за останні 40 років, які було отримано під час програм з відстеження окремих південних і північноатлантичних китів.

Використовуючи ці дані, вчені створили графіки, які показують частку популяції, що доживає до певного віку, відомі як криві виживаності. Результати показали, що, хоча тривалість життя південних китів становить 73,4 року, 10% здатні прожити понад 131,8 років. Це майже вдвічі перевищує межу в 70-80 років, яка була відома вченим.

Відео дня

Однак для північноатлантичних китів це не такі вже й хороші новини; було виявлено, що їхня тривалість життя становить лише 22,3 року, і лише 10% популяції живуть понад 47,2 років.

З огляду на те, наскільки тісно пов'язані ці два види, чому між ними існує така значна різниця в тривалості життя? "Це не через внутрішні відмінності в біології, і вони повинні жити набагато довше. Вони часто заплутуються в рибальських снастях або потрапляють під удари кораблів, і вони страждають від голоду, що може бути пов'язано зі змінами навколишнього середовища, які ми не до кінця розуміємо", - пояснив автор дослідження Грег Брід.

Вчені змогли визначити тривалість життя китів тільки зараз, оскільки, хоча необхідна технологія була розроблена в середині 20 століття, але до теперішнього часу просто не було необхідних для аналізу даних.

"Ми не знали, як визначити вік китів, до 1955 року, що було самим кінцем промислового китобійного промислу. На той час, як ми це з'ясували, залишилося не так багато старих китів для вивчення. Тому ми просто припустили, що вони не живуть так довго", - зазначив Брід.

Інші новини про тварин

В Одеській області знайшли мертвим червонокнижного птаха - мартина каспійського, який був із супутниковим датчиком. Науковці припускають, що птах на прізвисько Ramo загинув від отрути, яку місцеві жителі застосували проти гризунів.

Вас також можуть зацікавити новини: