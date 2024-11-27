Одне з припущень дослідників косаток полягає в тому, що мода на капелюхи з лосося пов'язана з високою доступністю їжі.

Дослідники стверджують, що косатки північно-західної частини Тихого океану знову почали носити "лососеві капелюхи", повертаючи химерну тенденцію, вперше описану в 1980-х роках.

Минулого місяця вчені та спостерігачі за китами помітили косаток у Південному П'юджет-Саунді та біля узбережжя Пойнт-Ну-Пойнт у штаті Вашингтон, які плавали з мертвою рибою на головах, пише Live Science.

Зазначається, що це вперше, коли вони одягли химерний головний убір з літа 1987 року, коли модна самка косатки Західного узбережжя почала таку поведінку без видимої причини. За даними благодійної організації зі збереження морського середовища ORCA, протягом кількох тижнів інша частина зграї приєдналася до цієї ініціативи і перетворила трупи лосося на "модні аксесуари".

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Вчені вважають, що косатки, які носять капелюхи з лосося, можливо, є ветеранами цієї тенденції, коли вона вперше з'явилася майже 40 років тому.

"Цілком можливо, що деякі особини, які випробували таку поведінку вперше, могли почати її знову", - розповів New Scientist Ендрю Фут, еколог-еволюціоніст з Університету Осло в Норвегії.

Проте мотивація тренду на капелюхи з лосося залишається загадкою. Дебора Джайлс, дослідник косаток із Вашингтонського університету, яка також очолює наукові та дослідницькі групи в некомерційній організації Wild Orca, зазначила:

"Чесно кажучи, ваше припущення так само добре, як і моє".

Капелюхи з лосося - чудовий приклад того, що дослідники називають "примхою" - поведінку, ініційовану однією або двома особинами і тимчасово підхоплену іншими, перш ніж від неї відмовитися. Ще в 1980-х роках ця тенденція тривала всього рік.

Одне з припущень дослідників косаток полягає в тому, що мода на капелюхи з лосося пов'язана з високою доступністю їжі. Південний П'юджет-Саунд нині рясніє кетою, і, оскільки їжі занадто багато, щоб її можна було з'їсти на місці, косатки можуть відкладати рибу на потім, балансуючи її на голові.

Косатки були помічені у використанні й інших місць, щоб ховати їжу. Джайлз розповіла:

"Ми бачили, як косатки, що харчуються ссавцями, носять великі шматки їжі під грудним плавцем, ніби притиснутим до тіла".

Зазначається, що лосось, імовірно, занадто малий, щоб надійно поміститися під грудними плавниками косаток, тому морські ссавці, можливо, віддали перевагу замість цього верхівці голови.

Дрони, оснащені камерами, можуть допомогти дослідникам відстежувати косаток, які носять шапки з лосося, так, як це було неможливо 37 років тому.

"З часом ми зможемо зібрати достатньо інформації, щоб показати, що, наприклад, хтось носив рибу протягом 30 хвилин або близько того, а потім з'їв її", - зазначила Джайлз.

Однак, теорія доступності їжі може бути помилковою - якщо на кадрах буде показано, що косатки кидають лосося, не з'їдаючи його. Яка б не була причина такої поведінки, Джайлз вважає, що було кумедно спостерігати, як вона повертається в моду.

Новини про косаток

Біля берегів Чилі вперше була помічена зграя косаток,що харчується дельфінами. Це проливає світло на недавно виявлені мисливські навички косаток у південній півкулі. Кадри з дрона зафіксували, як косатки успішно полюють на дельфінів і діляться їжею всередині зграї. Відкриття проливає нове світло на харчові звички косаток і може допомогти краще зберегти їхню популяцію в південній півкулі.

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