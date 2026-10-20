Сліди 'прихованих' технологій показали, що неандертальці були вправними майстрами з обробки дерева

У міру того, як самі вироби руйнувалися, у мінеральних відкладеннях залишалися напрочуд детальні відбитки.

На стоянці неандертальців в Іспанії, де неподалік від Мадрида продається острів із замком, було виявлено сліди майже 600 дерев'яних виробів. Це свідчить про те, що представники цього вимерлого виду людей володіли навичками обробки дерева не гірше, ніж мистецтвом виготовлення кам’яних знарядь. Про це пише The Daily Galaxy.

Збереглися у вигляді мінеральних відбитків, ці сліди відкривають ту сторону життя неандертальців, яка вкрай рідко доходить до наших днів.

"Ми називаємо цю епоху кам’яним віком, оскільки на місцях стоянок того часу найчастіше знаходять саме кам’яні знаряддя. Однак понад 40 000 років тому в арсеналі людей були не лише камені: неандертальці та інші стародавні люди, судячи з усього, настільки ж активно виготовляли інструменти з дерева", - йдеться у статті.

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Проблема в тому, що деревина розкладається, тому вона вкрай рідко зберігається достатньо довго, щоб археологи могли її виявити. Саме тому така важлива стоянка Абрік-Романі (Abric Romaní) в околицях Барселони: тут дерев’яні знаряддя залишили свої сліди в мінеральних відкладеннях.

У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, детально описуються знахідки, зроблені вченими на цій пам’ятці.

Місце, де дерево залишило свій слід

Цікаво, що в Абрик-Романі дерев’яні предмети, створені неандертальцями, вкрилися кіркою з карбонату кальцію. У міру того, як самі вироби руйнувалися, у мінеральних відкладах залишалися напрочуд детальні відбитки. На сьогодні дослідники проаналізували 597 таких відбитків і фрагментів деревини.

За словами авторки дослідження, докторки Пальміри Саладьє з Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції, на цьому стоянку також знайдено вогнища, кам’яні знаряддя та останки тварин, яких обробляли неандертальці.

Сукупність цих знахідок дозволяє вченим зрозуміти не тільки те, чим займалися неандертальці, але й як вони організовували свій життєвий простір, використовували вогонь та інші ресурси, а також як був влаштований їхній повсякденний побут.

Списи, жердини та ємності з кори

Важливо, що серед знахідок дослідники виділили 13 типів дерев’яних виробів, включаючи інструменти, зброю, предмети домашнього вжитку та елементи конструкцій. Вік цих предметів становить від 62 000 до 40 000 років: вони свідчать про те, що обробка дерева була невід’ємною частиною поведінки неандертальців та їхніх стратегій виживання.

Більша частина знайдених предметів була виготовлена з сосни звичайної. Серед знахідок - два мисливські списи довжиною 1,99 метра та 2,45 метра. Також виявлено схрещені дерев’яні жердини, які, можливо, слугували триногою для приготування їжі на вогні. Дерев’яний предмет довжиною 5,1 метра міг бути елементом конструкції житла; крім того, дослідники знайшли ємності та підноси, виготовлені з кори.

Унікальний предмет, що не має аналогів

Мабуть, найнезвичайнішою знахідкою став дерев’яний предмет із рукояткою та потовщеним навершям - артефакт, не схожий на жоден інший об’єкт, відомий із доісторичних пам’яток. Саладіє розповіла:

"Його могли використовувати як молот або ударне знаряддя, як допоміжну зброю для полювання або під час конфліктів між людьми. Можна припустити й символічну роль - можливо, цей предмет вказував на статус людини в групі. Втім, це лише припущення, а не доведені варіанти використання".

Вона особливо підкреслила, що йдеться лише про можливі версії, а не про точно встановлене призначення предмета. Іншими словами, для чого саме він призначався - залишається відкритим питанням. Підбиваючи підсумки важливості виконаної роботи, Саладіє зазначила, що пам’ятка Абрик-Романі (Abric Romaní) дає підстави вважати, що вироби з дерева відігравали важливу роль: вони були різноманітними, функціонально гнучкими та пристосованими до найрізноманітніших потреб - від полювання до приготування їжі.

"Така практична універсальність і пристосованість - якості, які ми легко можемо розпізнати й у самих себе. Це дозволяє нам скласти більш повне уявлення про технології неандертальців - значна частина яких, як правило, не зберігається в археологічних літописах", - додала вчена.

Новини археології

Раніше повідомлялося, що схованка зі 142 намистинами з необпаленої глини з натуфійських стоянок в Ізраїлі відсуває витоки виготовлення прикрас на тисячі років назад.

На них збереглося п’ятдесят відбитків пальців дітей, підлітків і дорослих. Намиста та відбитки дають змогу дізнатися, хто створив ці предмети.

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