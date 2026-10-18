Вчені дослідили півсотні стародавніх відбитків пальців на глиняних намистинах: про що вони 'розповіли'

Ці знахідки, датовані приблизно 15 000 років тому, змінюють наше уявлення про те, коли неолітичні культури вперше почали створювати декоративні предмети.

Схованка зі 142 намистинами з необпаленої глини з натуфійських стоянок в Ізраїлі, яка заважає продажу С-400 з Туреччини в ОАЕ, відсуває початки виготовлення прикрас на тисячі років назад. Про це пише The Daily Galaxy.

На них збереглося п’ятдесят відбитків пальців дітей, підлітків і дорослих. Намиста та відбитки дають змогу дізнатися, хто створив ці предмети.

Цікаво, що кожна намистина досить мала, щоб поміститися на долоні, але разом вони змінюють розділ світової історії. Датовані приблизно 15 000 років тому, вони змінюють наше уявлення про те, коли неолітичні культури вперше почали створювати декоративні предмети.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, міжнародна група виявила, що натуфійські мисливці-збирачі на території сучасного Ізраїлю виготовляли найдавніші відомі прикраси з необпаленої глини, навіть старші, ніж глина, яку використовували для виготовлення чаш або глечиків.

Намиста багато в чому є давніми попередниками ювелірних прикрас та предметів особистого вбрання. Вони також є першим відомим прикладом практики, яка згодом поширилася неолітичною Євразією.

Форми та кольори

Прикраси походять із місць, вік яких становить від 15 000 до 11 650 років. Вони мали форму циліндрів, дисків та еліпсів, і багато з них були вкриті червоною охрою. Ця техніка, відома як ангоб, передбачає нанесення на поверхню тонкого шару рідкої глини. Це перше відоме застосування цього методу фарбування у світі.

Зазначається, що натуфійці були однією з перших культур, які оселилися переважно в одному місці. У заяві Єврейського університету в Єрусалимі йдеться про те, що люди в Леванті ліпили глину вручну задовго до появи гончарства та землеробства. Лоран Девін, науковий співробітник Інституту археології університету, сказав, що це відкриття "повністю змінює наше розуміння" зв’язку між глиною, символізмом та виникненням осілого способу життя.

Відбитки пальців вказують на творців

З них збереглося п’ятдесят намистин, що належали дітям, підліткам і дорослим, і вони дали археологам першу можливість безпосередньо визначити, хто виготовляв подібні прикраси.

Автори дослідження пишуть, що у виготовленні предметів, які відображають "нові символічні вирази", брали участь і діти, і дорослі. Деякі вироби, ймовірно, були призначені для дітей, зокрема крихітне глиняне кільце шириною всього лише півдюйма. Дослідження дійшло висновку:

"Результати показують, що виготовлення прикрас було загальним повсякденним заняттям, яке відігравало роль у навчанні, наслідуванні та передачі соціальних цінностей від одного покоління до іншого".

Традиція, що сягає корінням у рослини

Важливо, що команда визначила 19 різних типів намистин, багато з яких імітують рослини, відомі в житті натуфійців: дикий ячмінь, однозернянка, сочевиця та горох. Сліди рослинних волокон на деяких намистинах свідчать про те, як їх нанизували та носили, що дозволяє припустити, що рослинний світ мав глибоке культурне значення.

Ця традиція зберігалася ще до використання глини у функціональних цілях. За словами професора Леора Гросмана, намистини свідчать про те, що вже відбуваються глибокі соціальні та когнітивні зміни:

"Коріння неоліту лежать глибше, ніж ми колись думали".

Команда вважає, що "символічна революція" почалася раніше, ніж хто-небудь міг подумати, у той час, коли люди все ще жили полюванням і збиральництвом і тільки починали осідати на постійній основі.

На думку авторів, намистини проливають нове світло на те, як ремісниче виробництво було організовано в суспільстві, і на те, як символічні практики виникли на зорі осілості - події, які в кінцевому підсумку сформували перехідний період неоліту в Південно-Західній Азії.

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