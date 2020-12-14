Останнє в 2020 році затемнення сонця не спостерігатиметься в Україні.

Сьогодні у світі пройде останнє цього року повне сонячне затемнення. Побачити його зможуть жителі Південної Америки і Африки. Повністю спостерігати це явище зможуть жителі Аргентини і Чилі. В Україні астрономічне явище спостерігатися не буде - під час затемнення сонце у нас вже зайде. Однак спостерігати його можна в онлайн-трансляції.

Затемнення - це астрономічне явище, коли Місяць на небі повністю або частково перекриває Сонце. Сьогоднішня подія - єдине повне затемнення у 2020 році.

Коли пройде сонячне затемнення

Часткове затемнення розпочнеться 14 грудня о 08:33 EST (15:33 за Києвом). Повна фаза розпочнеться о 9:32 EST (16: 32) і пройде через Чилі та Аргентину - в цей час Місяць повністю закриє Сонце.

Максимальне затемнення очікується в 11:13 EST (18: 13) і пройде в Аргентині. Завершення повної фази очікується о 12:54 EST (19: 54), після чого воно перейде в часткову. Часткове сонячне затемнення закінчиться о 13:53 EST (20: 53).

Трансляція затемнення з коментарями вченого

Дивіться онлайн-трансляцію сонячного затемнення

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Автор: Катерина Пулатова