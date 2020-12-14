Сьогодні відбудеться останнє у цьому році сонячне затемнення / REUTERS
Повне та останнє у цьому році сонячне затемнення матимуть нагоду спостерігати сьогодні жителі Землі.
Читайте такожОстаннє затемнення 2020 року: астрологи розповіли, що воно нам готує
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, затемнення станеться о 18:00 за Київським часом. Протягом 24 хвилин місяць проходитиме перед сонячним диском і на кілька хвилин повністю затьмарить небесне світило.
Спостерігати це явище вдасться не у кожному регіоні. Найкраще його буде видно у Південній Африці та Південній Америці.
Останнє сонячне затемнення у цьому році – на 24 хвилини місяць повністю затьмарить небесне світило
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Зорепад Персеїди 2020: з'явилися фото унікального явища
- NASA показало фото сонячного затемнення на Юпітері
- Вчені отримали нові знімки гігантської чорної діри: видно обертання кільця плазми (фото)
- NASA показала неймовірні вихори на Юпітері (фото)
- NASA перенесла місію на супутник Сатурна через пандемію коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram