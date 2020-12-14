Спостерігати це явище вдасться не у кожному регіоні.

Повне та останнє у цьому році сонячне затемнення матимуть нагоду спостерігати сьогодні жителі Землі.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, затемнення станеться о 18:00 за Київським часом. Протягом 24 хвилин місяць проходитиме перед сонячним диском і на кілька хвилин повністю затьмарить небесне світило.

Спостерігати це явище вдасться не у кожному регіоні. Найкраще його буде видно у Південній Африці та Південній Америці.

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Автор: УНІАН