Спостерігати максимальне зближення Місяця з Землею можна протягом трьох днів – до ранку п'ятниці, 15 липня.

У ніч з 13 на 14 липня 2022 року в різних куточках світу можна було спостерігати найбільший супермісяць року – астрономічне явище, коли Місяць опиняється на максимально близькій відстані по відношенню до Землі.

Як повідомляють в NASA Science, загалом спостерігати це явище можна протягом трьох днів – до ранку п'ятниці, 15 липня.

На жаль, через похмуру погоду пік супермісяця-2022 не було видно в Україні, проте сьогодні погода значно краща, а тому українці все ж мають шанс побачити повний місяць найближчої ночі.

УНІАН зібрав найкращі фото супермісяця-2022 у соцмережах.

Як раніше повідомляв УНІАН, зараз до Землі наближається комета 2017 K2, і її максимальне зближення з нашою планетою відбудеться сьогодні, 14 липня.

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