Маск планує найближчими роками вивести на орбіту до 12 тисяч супутників Starlink.

Супутникова система Starlink підприємця Ілона Маска стане серйозною завадою для науковців, що ведуть наземні спостереження за зоряним небом.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів астроном Михайло Лашко.

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«У нього [Ілона Маска] є хороші проекти, те, що він розповідає про колонізацію Марса - добре. Але Starlink для наземних спостережень - дуже велика завада. Супутники заважають астрономам, в тому числі і тим, хто вивчає об'єкти, які наближаються до Землі. Може бути й так, що за тими Starlink вони не побачать небезпечний астероїд», - зазначив науковець.

Водночас він запевнив, що імовірність зіткнення Землі з астероїдом дуже мала.

Starlink: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

В планах Маска – вивести на орбіту до 12 тисяч супутників Starlink, наразі на орбіту виведено близько тисячі.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт/с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не повідомляла у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, та скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

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Автор: Дмитро Захаров