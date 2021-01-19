Астроном Михайло Лашко: Людина швидше знищить себе через війни та екологічні проблеми, ніж загине через зіткнення Землі з космічним тілом

Науковий співробітник відділу астрометрії та космічної геодинаміки Головної астрономічної обсерваторії НАН України, кандидат педагогічних наук Михайло Лашко розповів УНІАН про астероїди, які наближаються до Землі по небезпечній траєкторії, ймовірність того, що з космосу на Землю залетить вірус і те, що один з кратерів на території України - ровесник загибелі динозаврів.

Як астрономи ставляться до новин на кшталт «до Землі наближається небезпечний астероїд»?

Таких заголовків дуже багато, але паніку підіймати зарано. Навколо нашої планети обертається велика кількість астероїдів. За сучасними даними, об'єктів лише з розміром більше кілометра, близько тисячі, можливо, півтори тисячі. Тих, що менше - понад 10 тисяч.

Не так давно в новинах обговорювали, що «потенційно небезпечний» астероїд пройшов повз нас на відстані приблизно восьми мільйонів кілометрів. Це не така близька відстань. Натомість десь менше півроку тому над Землею пролетів астероїд, який викликав певну сенсацію. Він пролетів на відстані трохи більше як 400 кілометрів над поверхнею Землі у Південній півкулі, над Тихим океаном. Він був розміром близько десяти метрів. Це був рекорд неметеорного проходу астероїда. Якщо на такій відстані небесне тіло пролітає повз нас, то здебільшого падає на поверхню, але тут була така траєкторія, що він пролетів мимо. І тепер порівняйте з відстанню в мільйони кілометрів.

Якщо це не буде велике космічне тіло в десятки, сотні кілометрів розміром, то страшного нічого не буде. Звичайно, падіння астероїда в кілька десятків метрів може бути руйнівним. Але це не привід бояться заголовків: «Виявлено потенційно небезпечний астероїд».

Наскільки небезпечні астероїди з точки зору вчених?

Теоретично, кожен астероїд може стати небезпечним для Землі. Є служби, які відстежують астероїди, є Міжнародний центр малих планет. За астероїдами ведеться активний моніторинг. Якщо буде щось небезпечне, ми будемо знати про це.

Астероїд літає не один, їх сотні тисяч. Відбуваються зіткнення, і може статися зміна траєкторії. Ще може бути так, що астероїд може потрапити в гравітаційне поле планет-гігантів (Юпітер, Сатурн), і може бути таке, що він змінить орбіту (аналогічно й з кометою). Теоретично, в такому разі астроїд може стати небезпечним для Землі. Але така ймовірність дуже низька. Річ у тім, що планети-гіганти - своєрідні фільтри, які все це «космічне сміття» виловлюють, їх гравітація притягує астероїди, або вони викидаються за межі Сонячної системи.

Є прогнози, що у 2030-х роках ймовірність, що небезпечний астероїд перетнеться з орбітою Землі буде не один до мільйона, а один до кількох тисяч. Нам відомо про такий об'єкт - астероїд Апофіс. Є мізерна ймовірність - два на десять в мінус п’ятому ступені, що він може бути небезпечним у 2036-му.

Але, по-перше, за багато років може статися багато всього, йому досить відхилиться на кілька міліметрів, і орбіта буде іншою. По-друге, такого точного прогнозу зараз не може дати ніхто. Були випадки, що астероїд пролітав повз Землю, і тільки після цього його виявляли.

Але і боятися, тремтіти від кожного повідомлення, що до нас щось таке страшне летить, не потрібно. Ймовірність дуже мала. Нам потрібно боятися, в першу чергу, самих себе. Ми здатні зробити більше шкоди планеті, ніж будь-який астероїд. Імовірність, що людина швидше себе знищить через війни, екологічні проблеми, вище ймовірності зіткнутися з космічним тілом.

Коли останній раз було таке, насправді небезпечне зіткнення?

Десь 65 мільйонів років тому падіння астероїда знищило динозаврів. Це якщо говорити про великі катаклізми. З менших - Тунгуський феномен. Пощастило, що це сталося в глухій тайзі. Вибух повалив дерева на сотні кілометрів, але не загинули люди. Досі ходять різні теорії, що це було. Швидше за все, це був вибух невеликого астероїда, хоча є теорія, що це була невелика комета.

За всю історію Землі було багато таких явищ.

Чи є сліди падіння астероїдів на території України?

На Землі, через те, що у нас активні атмосфера і клімат, через довгі роки важко знайти сліди астероїда – поверхня планети змінюється. Збереглося їх не дуже багато – так, наприклад на їх місці можуть бути озера, або інші утворення. Вважається, що Мексиканська затока - результат падіння астероїда, який привів до катастрофи, до знищення тогочасного тваринного світу. Але можна припустити, що впала велика кількість астероїдів.

В Україні сім відомих астроблем (в перекладі з грецької - «зоряні рани»): Іллінецький кратер на Вінниччині, на Кіровоградщині - дві астроблеми, а також є на Житомирщині та на Дніпропетровщині. Найстаріша - віком понад 400 млн років, наймолодша - практично ровесник астероїда, падіння якого знищило динозаврів.

Але є ж гіпотеза, що астероїди не лише знищували, а й занесли життя на Землю з космосу?

Звичайно. На кометах була виявлена ​​органіка. Нещодавно це виявили на кометі Чурюмова-Герасименко, до цього були схожі дослідження. Ця гіпотеза цілком правдива.

А можуть з космосу до нас залетіти нові віруси?

Все може бути. Були випадки, коли в марсіанських метеоритах знаходили скам'янілі мікроорганізми. Якщо впаде велике тіло, якщо воно не згорить по дорозі на поверхню, то можна припустити, що в його надрах щось може вижити. Але ймовірність дуже низька.

Що скажете про голлівудські сценарії порятунку від небезпечних астероїдів? Чи зможемо ми себе захистити у випадку реальної загрози?

На жаль, поки що це лише «голлівудські сценарії». Як казав мій колега, якщо щось подібне і буде, нам доведеться готувати «білі капці». І якщо підлетить щось велике, розміром близько тисячі кілометрів, то...

Є різні варіанти того, як можна змінити орбіту - бомбардування, установка сонячного вітрила, буксирування. Але все це межує з фантастикою. Реальних можливостей немає. Якщо тіло летить зі швидкістю десятки кілометрів в секунду, а його діаметр кілька сотень кілометрів, то наші спроби нічого не дадуть. Це як підвести людину до вантажівки і попросити її зрушити.

Що астрономи думають про Ілона Маска?

У нього є хороші проекти, те, що він розповідає про колонізацію Марса - добре. Але Starlink для наземних спостережень - дуже велика завада. Супутники заважають астрономам, в тому числі і тим, хто вивчає об'єкти, які наближаються до Землі. Може бути й так, що за тими Starlink вони не побачать небезпечний астероїд.

За якими явищами можна буде спостерігати на небі у 2021 році?

Буде три сонячних затемнення та одне місячне. Сполучення планет. У лютому - Венери і Сатурна, та Венери і Юпітера. Але це не буде такою яскравою подією, як сполучення Юпітера і Сатурна, яке викликало ажіотаж і було названо «Віфлеємською зорею».

Про комети говорити не буду. Буває так, що ми не можемо спрогнозувати їх. Наприклад, є комета NEOWISE. Минулого року в астрономічних календарях про неї не було нічого, але вона з'явилася і влаштувала нам яскраве шоу. Цілком можливо, що щось подібне буде і в цьому році.

Є одна комета, відкрита недавно, і є надія що вона буде яскравою подією восени і взимку цього року.

І астрологи зв'язали появу комети з пандемією?

У Середньовіччі появу комет пов'язували з катаклізмами. Але ця з'явилася влітку, вже в розпал пандемії. Астрологія - лженаука. Але люди завжди намагаються дізнатися про те, що нас чекає в майбутньому.

Я довго сміявся, коли прочитав, що в появі короновірусу винен «ретроградний Плутон». Далекі планети на нас не можуть впливати. Можуть - Місяць, Сонце. І якщо, наприклад, впаде астероїд. Ось це буде реальний вплив.

Влад Абрамов

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