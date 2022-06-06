Космічний телескоп Хаббл "заглянув" в загадкове кульове скупчення зірок.
Знімок скупчення Рупрехт 16 був опублікований на сайті обсерваторії.
За словами вчених, хоча всі зірки, що складають кульові скупчення, утворилися приблизно в одному і тому ж місці і в один і той же час, майже всі кульові скупчення містять групи зірок з різним хімічним складом.
Однак існують такі кульові скупчення, в яких немає таких різний популяцій зірок. Рупрехт 106 якраз і є членом цієї загадкової групи.
Нагадаємо, раніше космічний телескоп Хаббл сфотографував далеку галактику в сузір'ї Журавля.