Вчені показали, як виглядає незвичайне кульове скупчення зірок Рупрехт 16.

Космічний телескоп Хаббл "заглянув" в загадкове кульове скупчення зірок.

Знімок скупчення Рупрехт 16 був опублікований на сайті обсерваторії.

За словами вчених, хоча всі зірки, що складають кульові скупчення, утворилися приблизно в одному і тому ж місці і в один і той же час, майже всі кульові скупчення містять групи зірок з різним хімічним складом.

Однак існують такі кульові скупчення, в яких немає таких різний популяцій зірок. Рупрехт 106 якраз і є членом цієї загадкової групи.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Хаббл сфотографував далеку галактику в сузір'ї Журавля.

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