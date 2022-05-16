Хаббл сфотографував кульове скупчення зірок у сузір'ї Стрільця.

Космічний телескоп Хаббл зняв блискуче скупчення зірок у сузір'ї Стрільця.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії.

Як повідомляється, це кульове скупчення NGC 6558. Воно знаходиться ближче до центру Чумацького Шляху, ніж Земля, в сузір'ї Стрільця.

За словами вчених, кульові скупчення являють собою тісно пов'язані скупчення від десятків тисяч до мільйонів зірок, і їх можна знайти в різних галактиках.

Як повідомляється, всі зірки в кульовому скупченні утворилися приблизно в один і той же час з однаковим початковим складом. Таким чином, ці зоряні скупчення дають унікальне уявлення про те, як різні зірки розвиваються в подібних умовах.

Нагадаємо, раніше вчені показали, як виглядає "смерть" зірки.

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