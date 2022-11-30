Об'єкт знаходиться на відстані близько 160 тисяч світлових років

Космічний телескоп Hubble зробив неймовірне фото того, що залишилося від наднової зірки DEM l 190. Вона розташована на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.

Європейський космічне агентство опублікувало знімок зірки, яка загинула, а її світло досягло землі тисячі років тому.

"Тоненькі листи і сплутані нитки є уламками від катастрофічної смерті масивної зірки, яка колись була у Великій Магеллановій Хмарі, невеликій галактиці-супутнику Чумацького Шляху", - відзначили вчені.

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Варто відзначити, що об'єкт знаходиться в сузір'ї Золота Риба і є найяскравішим залишком наднової в карликовій галактиці – Велика Магелланова Хмара.

Телескоп Хаббл - що відомо

Телескоп Hubble виведений на орбіту ще в 1990 році екіпажем корабля Discovery. З тих пір передав на Землю мільйони унікальних знімків, які дозволили розширити уявлення про Всесвіт.

Телескоп "налюдал" за 38 тисячами космічних об'єктів. На підставі його даних підготовлено близько 13 тисяч наукових робіт, що робить апарат "одним з найефективніших наукових інструментів в історії".

Вченим за допомогою Hubble вдалося простежити за спалахом наднової. Вони вивчили три випадково зроблених знімка, які показують, як близько 11,5 млрд років тому вмирала зірка.

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