Нові результати розкривають більше інформації про маловідомий склад океану Європи під кіркою твердого водяного льоду.

Нове цікаве спостереження, проведене космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST), розкрило подробиці про один із супутників Юпітера, який є головною ціллю в пошуках позаземного життя.

Попередні дослідження встановили, що на Європі є підземний океан солоної рідкої води. Як пише Independent, це робить місяць Юпітера головною ціллю в пошуках життя за межами Землі в Сонячній системі.

Нові результати, представлені в двох незалежних дослідженнях у журналі Science, дають свіже уявлення про маловивчений склад океану Європи під кіркою твердого водяного льоду.

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Спостереження JWST показали, що вуглекислий газ на Європі виникає з підповерхневого океану її крижаного тіла.

Майбутні місії, заплановані на цей супутник, оцінять його потенційну придатність для життя залежно від його хімічного складу, включаючи велику кількість біологічно важливих елементів, таких як вуглець.

Хоча раніше дослідження виявляли наявність твердого льоду з вуглекислого газу на поверхні Європи, залишається незрозумілим, як там виник CO2.

Дослідники, в тому числі з Корнельського університету в США, спробували визначити, чи був CO2 доставлений на поверхню Європи в результаті ударів метеоритів, або ж він утворився на її поверхні в результаті взаємодії з магнітним полем Юпітера.

Вчені заявили, що визначення джерела вуглекисловго газу допоможе встановити обмеження на хімічний склад внутрішнього океану Європи.

У двох нових дослідженнях вчені проаналізували дані інфрачервоного випромінювання CO2 з поверхні Європи, отримані за допомогою JWST.

Одне дослідження склало карту розподілу CO2 в Європі і виявило, що його найбільший вміст знаходиться в регіоні площею майже 1800 квадратних кілометрів під назвою Тара Реджіо. У регіоні переважає "хаосова місцевість" або геологічно порушені матеріали, що перемістилися на поверхню.

Кількість CO2, виявленого в цьому регіоні, який є одним із наймолодших на поверхні Європи, вказує на те, що він утворився з внутрішнього джерела вуглецю.

Ґрунтуючись на цьому відкритті, вчені заявили, що цей CO2 утворився в підземному океані Європи і був винесений на поверхню в геологічно нещодавньому масштабі часу.

Це говорить про те, що підземний океан Європи містить вуглець, один із найважливіших компонентів, відомих для формування життя.

Інше дослідження також показало, що вуглекислий газ на поверхні Європи надходить зсередини і змішується з іншими сполуками.

Хоча дослідники не змогли розрізнити, чи це неживе чи живе джерело, результати обох досліджень доповнюють одне одного і підтверджують висновок, що підземний океан Європи містить велику кількість вуглецю.

Дослідження космосу - новини

Як повідомляв УНІАН, Європейське космічне агентство відправило у восьмирічну космічну місію до супутників Юпітера автоматичну міжпланетну станцію Jupiter Icy Moons Explorer (Juice).

Juice вийде на орбіту навколо Юпітера в липні 2031 року, здійснить серію візитів до супутників Каллісто і Європа в 2034 році. Після цього, як передбачається, апарат вийде на постійну орбіту навколо Ганімеда - найбільшого супутника Юпітера і Сонячної системи в цілому.

Разом із Juice до Юпітера відправиться міжпланетна місія NASA Europa Clipper. Цей апарат вивчатиме супутник Європа через серії польотів на орбіті навколо Юпітера. Наразі запуск заплановано на жовтень 2024 року.

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