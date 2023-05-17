Андроїди Маска постійно вивчають все навколо й запам'ятовують, з чим можна взаємодіяти і коли це потрібно.

Компанія Ілона Маска Tesla показала, чого навчилися її людиноподібні роботи за останній час. Тепер вони можуть самостійно ходити (правда повільно), повторювати за людиною і перекладати речі.

Tesla Bot, також відомий як Optimus, вивчає все навколо і запам'ятовує, з чим можна взаємодіяти і коли це потрібно, розповів Маск.

Ріст робота 172 сантиметри, вага – майже 60 кг. Він рухається зі швидкістю 8 км/год і може підняти вантажі до 20 кг. При цьому Tesla Bot проєктують таким чином, щоб у разі спроб силового впливу доросла людина могла легко збити андроїда з ніг і втекти.

Ніяких термінів по виходу роботів у продаж наразі немає. Tesla розраховує запустити виробництво Tesla Optimas через "деякий час" після запуску масового виробництва Cybertruck в цьому році, але точні терміни релізу компанія не називає.

На що ще здатні роботи-гуманоїди Tesla Optimas

Згідно із задумом, Optimus покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в маркетах та інших повсякденних турботах. При цьому в Tesla запевняють, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей.

Сам Маск стверджує, що попри побоювання роботів зі штучним інтелектом соціуму рано чи пізно доведеться інтегрувати андроїдів в свою спільноту і звикнути до них. У майбутньому в світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає мільярдер.

Передбачається, що вартість такого робота складе до 20 тисяч доларів (близько 740 тис. грн), що в кілька разів менше сучасних аналогів.

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