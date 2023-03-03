Якщо ще пів року тому андроїди не могли навіть самостійно пересуватися, то тепер вони навчилися не тільки ходити, але й виконувати різні завдання.

Глава Tesla Ілон Маск показав нове відео за участю своїх людиноподібних роботів Optimus. Якщо ще пів року тому андроїди не могли навіть самостійно пересуватися, то тепер вони навчилися не тільки ходити й носити предмети, а й виконувати прості операції по збірці таких же роботів, як вони. І все це без участі людини.

За словами Маска, роботи Optimus працюють на базі найпередовішого на сьогодні штучного інтелекту – такий же використовується в автомобілях Tesla. Інакше кажучи, вони постійно навчаються.

Для тих, хто боїться повстання машин: ці моделі рухаються зі швидкістю до 8 км/год, і в разі спроб силового впливу доросла людина легко зможе збити андроїда з ніг.

Ілон Маск стверджує, що попри побоювання роботів зі штучним інтелектом соціуму рано чи пізно доведеться інтегрувати андроїдів в свою спільноту і звикнути до них. У майбутньому в світі буде стільки ж роботів, скільки й людей, вважає винахідник.

Що стосується безпеки співіснування роботів і людей, то, за словами Маска, він планує децентралізувати контроль над роботами Tesla, щоб "не допустити повстання машин" і повторення сценарію з "Термінатора". Децентралізоване управління роботами буде мати вирішальне значення, зазначив він.

Tesla Optimus: що ще відомо про робота Ілона Маска

Згідно із задумом розробників, Optimus покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в маркетах та інших повсякденних турботах. При цьому Маск запевняє, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей.

За оцінками Маска, вартість робота складе до 20 тисяч доларів (близько 740 тис. грн), що в кілька разів менше сучасних аналогів. Коли вони надійдуть у продаж, Маск говорити поки не готовий, але зазначає, що в майбутньому робототехнічний напрямок може стати для компанії важливіше автомобільного.

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