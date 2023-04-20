Після досягнення висоти в 38 км Starship увійшов в неконтрольоване обертання і вибухнув.

Тестова місія SpaceX по запуску космічного корабля Starship і ракети-носія Super Heavy (найбільшого в історії) закінчилася невдачею: через кілька хвилин після старту на висоті близько 40 кілометрів ракета і корабель вибухнули в момент відділення.

Це була друга спроба SpaceX вивести на орбіту космічний корабель з майданчика в Техасі, з нового приватного космодрому в Бока-Чіка. Першу спробу скасували за дев'ять хвилин до старту 17 квітня. Тоді виникли проблеми з клапаном тиску.

В офіційній трансляції Space X ситуацію назвали "неконтрольованим роз'єднанням".

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План польоту передбачав, що Super Heavy здійснить жорстку посадку в Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин після зльоту, до цього піднявшись на висоту в 234 км.верхня ступінь Starship тим часом зробить часткове коло навколо Землі і впаде в Тихому океані біля Гаваїв приблизно через 90 хвилин після старту.

У SpaceX заявили, що робота над Starship продовжиться, виниклі проблеми будуть досліджені. У компанії випробування резюмували так:

"Starship зазнав швидкої незапланованої розбиранні перед поділом ступенів. У такому тесті успіх залежить від того, що ми дізнаємося, і сьогоднішній тест допоможе нам підвищити надійність Starship, оскільки SpaceX прагне зробити життя багатопланетним"

Starship - що це

Starship - найпотужніша ракета в світі, її Ілон Маск планує використовувати в майбутньому для польотів на місяць і Марс.

Ця ракета призначена для повного і швидкого повторного використання. Вона зможе здійснювати кілька рейсів в день, доставляючи на орбіту людей або вантажі.

Сам Маск розраховує, що ракета Starship повністю переверне індустрію ракетобудування і освоєння космосу, а також допоможе відкрити космічні подорожі для звичайних людей.

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