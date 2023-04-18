Сам Маск розраховує, що ракета Starship повністю переверне індустрію ракетобудування і освоєння космосу.

Компанія SpaceX мільярдера і винахідника Ілона Маска не змогла з першого разу запустити ракету Starship, яку назвали найпотужнішою в історії.

Висота ракети - майже 120 м, а тяга майже вдвічі перевищує потужність будь-якого космічного корабля, повідомляє Бі-бі-сі. Старт був намічений на 17 квітня з майданчика в Техасі. За задумом, ракета повинна зробити майже повний оберт навколо Землі, але в останній момент запуск перенесли.

"Це перший запуск дуже складної гігантської ракети, який може і не відбутися, - попереджав Маск в "Твіттері". - Ми будемо дуже обережні, і якщо щось викличе наші побоювання - відкладемо запуск".

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Верхній і нижній сегменти корабля тестувалися окремо, і в понеділок їм вперше належало полетіти разом. Саму ракету кілька разів запускали на відносно невелику висоту. Нижня частина, названа Super Heavy (надважка), це гігантський прискорювач з 33 двигунами. Щоб впоратися з величезним перегрівом під час спуску, на ракету нанесено спеціальний захисний шар.

Якщо SpaceX вийде на 90-відсоткову тягу під час запуску, нижня ступінь повинна забезпечити ракеті потужність, близьку до 70 меганьютонів. Піднявшись, Starship полетить на схід Мексиканської затоки. Через дві хвилини і 49 секунд після старту від ракети відокремиться нижня ступінь а сама вона продовжить шлях на своїх двигунах - над Карибським морем, а потім на висоту понад 100 км над поверхнею Землі. Вихід на орбіту займе всього шість хвилин і 23 секунди.

За наступні 90 хвилин корабель повинен зробити майже повний оберт навколо Землі, повернутися в атмосферу і опуститися в Тихий океан в районі Гавайських островів.

Що таке ракета Starship

Ця ракета призначена для повного і швидкого повторного використання. Вона зможе здійснювати кілька рейсів в день, доставляючи на орбіту людей або вантажі.

Сам Маск розраховує, що ракета Starship повністю переверне індустрію ракетобудування і освоєння космосу, а також допоможе відкрити космічні подорожі для звичайних людей.

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