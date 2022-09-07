Експедиція на дно океану до "Титаніка" платна.

Члени морської експедиції OceanGate Expeditions зняли затонулий понад сто років "Титанік" з роздільною здатністю 8000 пікселів, що дозволяє глядачеві розглянути всі деталі на борту судна.

В експедицію увійшли фахівці з підводного плавання, вчені-дослідники. Подорож на дно океану також доступна і прихильникам пригод, однак за умови купівлі квитка за 250 тисяч доларів.

Під час чергового спуску до "Титаніка" OceanGate скористалися моментом і записали невелике відео дослідження судна.

Кадри можна відтворити у роздільній здатності 8000 пікселів, що істотно полегшує розгляд корабля. Наприклад, можна побачити елементи якоря, потрійні клюзи, які колись підводили швартовні канати до кнехтів на березі, перший з шести вантажних трюмів "Титаніка" і масивні бронзові шпилі корабля.

У прес-релізі вчені та морські археологи відзначають "феноменальні кольори" "Титаніка". Наступні відео обіцяють відзняти вже в 2023 році.

Довідка УНІАН. "Титанік" - британський трансатлантичний пасажирський пароплав, другий лайнер класу "Олімпік" компанії "White Star Line". Найбільше судно у світовій історії в 1912-1913 роках.

Під час першого рейсу затонув у Північній Атлантиці, зіткнувшись з айсбергом в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року.

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