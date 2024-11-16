Власники найбільших відбитків мали досить значні розміри - до 2-3 метрів у довжину.

Туристка знайшла в італійських Альпах скам'янілі сліди рептилій віком 280 мільйонів років, які жили в пермський період, до динозаврів. Як пише InterestingEngineering, скам'янілості знайшла в гірському масиві Вальтелліна-Оробі на півночі Італії місцева мешканка Клаудія Стеффенсен під час походу в гори з чоловіком.

"Мій чоловік ішов попереду мене, дивлячись прямо перед собою, а я дивилася під ноги. Я поставила ногу на камінь, який здався мені дивним, оскільки більше був схожий на цементну плиту. Потім я помітила дивні круглі візерунки з хвилястими лініями. Придивившись, я зрозуміла, що це відбитки лап", - розповіла вона.

Стеффенсен зробила знімок скелі і відправила його своєму другові, фотографу-натуралісту Еліо Делла Феррера, який переслав його Крістіано Даль Сассо, палеонтологу з Музею природної історії в Мілані. Фотографія викликала широкий інтерес серед експертів, що призвело до подальшого розслідування.

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Після дослідження вчені встановили, що сліди, виявлені на висоті 1 700 метрів над рівнем моря, належать доісторичній рептилії, яка бродила цією місцевістю близько 280 мільйонів років тому, задовго до епохи динозаврів.

Подальші дослідження природного парку дали змогу виявити сотні скам'янілих відбитків лап таких тварин, як амфібії, рептилії та комахи. Багато відбитків були вирівняні й утворювали "доріжки", що дає змогу припустити, що їх залишили п'ять або більше видів тварин.

Як зазначають палеонтологи, власники найбільших відбитків мали досить значні розміри - до 2-3 метрів у довжину.

Також учені виявили скам'янілі фрагменти рослин, насіння та відбитки дощових крапель. Зазначається, що ці сліди були виявлені завдяки змінам клімату, які призвели до танення льоду в Альпах.

Раніше у США палеонтологи виявили скам'янілість "мешканця боліт", який жив ще за часів динозаврів. Цей ссавець мав розмір приблизно, як ондатра, та міг бігати по болотах.

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