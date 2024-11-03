Порівняно з динозаврами ця істота була досить маленькою.

У США палеонтологи виявили скам'янілість "мешканця боліт", який жив ще за часів динозаврів. Рештки цього стародавнього ссавця відкопали у місті Рейнджлі, штат Колорадо, пише Interesting Engineering.

Цей ссавець мав розмір приблизно, як ондатра, та міг бігати по болотах Колорадо близько 70-75 мільйонів років тому. Завдяки цьому у дослідників складається уявлення про різноманітну екосистему, яка існувала в штаті в пізньокрейдяний період.

Науковці провели дослідження скам'янілостей та ідентифікували новий вид, який назвали Heleocola piceanus. Ця знахідка є суттєвою, адже ссавці такого періоду є досить рідкісними в Колорадо.

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"Колорадо - чудове місце для пошуку скам'янілостей, але ссавці цього періоду, як правило, досить рідкісні. Тому дуже приємно бачити цей зріз часу, що зберігся в Колорадо", - наголосила куратор викопних хребетних у Музеї природничої історії Університету Колорадо і професор кафедри геологічних наук Джелін Еберле.

У виданні зазначили, що під час пізнього крейдяного періоду на планеті жили динозаври, серед яких тиранозаври та рогаті предки трицератопсів. Порівняно з цими гігантами, істота, яку нещодавно відкрили дослідники, була відносно невеликою. Проте науковці вважають, що для ссавців того часу Heleocola piceanus була був дуже великим.

Дослідники зауважили, що до падіння астероїда 66 млн років тому ссавці були невеликими та схожими на теперішніх мишей або щурів. Проте Heleocola piceanus був дещо більшим та важив всього приблизно 2 кілограми.

Ця істота, швидше за все, харчувалася рослинами, комахами та дрібними тваринами.

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