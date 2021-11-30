Якщо Twitter отримає повідомлення від зображених на фото або відео осіб про те, що вони не давали дозволу на публікацію, то видалить її.

Соцмережа Twitter ввела заборону на публікацію особистих медіа, таких як фотографії та відео, на своїй платформі без згоди власника.

Про це йдеться в останньому оновленні політики Twitter щодо особистої інформації, яке вже з'явилося на сайті компанії.

Тепер, якщо користувач, зображений на фото або відео, захоче, щоб публікацію видалили, Twitter зробить це.

"Якщо ми отримаємо повідомлення від зображених осіб або уповноваженого представника про те, що вони не дали згоди на публікацію свого особистого зображення або відео, ми видалимо його", - йдеться в повідомленні компанії в її блозі.

Зазначається, що ця політика не застосовується до засобів масової інформації, в яких фігурують громадські діячі або окремі особи, коли засоби масової інформації та супровідний текст твіту становлять суспільний інтерес.

Читайте такожУ нових iPhone 13 знайшли дефект: користувачі скаржаться на "зелені" дисплеїПолітика конфіденційності компанії вже забороняє оприлюднювати чужу особисту інформацію, таку як номери телефонів, адреси, документи, що засвідчують особу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що голова Twitter Джек Дорсі оголосив про свій відхід з посади. "Я вирішив покинути Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників", - заявив Дорсі.

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Автор: Катерина Гірник