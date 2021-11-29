Його замінить Параг Агравал.

Джек Дорсі оголосив про свій відхід з посади керівника Twitter Джек Дорсі. Його замінить головний технологічний директор Параг Агравал.

Про це повідомив сам Дорсі в Twitter.

45-річний Дорсі займав пост генерального директора одночасно і в Twitter, і компанії з цифрових платежів Square. Ще у 2020 році через це компанія Elliott Management, яка є інвестором Twitter, закликала Дорсі піти. Пізніше в компанії заявили, що Дорсі може залишитися, якщо Twitter буде досягати цільових показників.

Попри відхід Дорсі з посади керівника, він залишиться членом ради директорів до закінчення його терміну. Головою правління стане Брет Тейлор.

Читайте такожУ Twitter з'явитися можливість додавання реакції на твіти"Я вирішив покинути Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників", - заявив Дорсі.

Довідка УНІАН. Джек Дорсі - співзасновник Twitter, до 2008 року обіймав посаду генерального директора. У 2015 році він повернувся на посаду після відходу Діка Костоло.

Нинішня Заміна Дорсі - Параг Агравал - з 2017 року обіймав посаду технічного директора, а в компанії працює більше десяти років. Він відповідав за стратегію, впровадження штучного інтелекту і машинне навчання.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт, який також був першим зробленим у соцмережі записом.

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Автор: Анастасія Горбачова