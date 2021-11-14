Заводи та інші промислові користувачі Північної Америки взяли в роботу 29 000 роботів вартістю 1,48 мільярда доларів.

Компанії в Північній Америці за перші 10 місяців 2021 року взяли в роботу рекордну кількість роботів.

За даними, зібраними галузевою групою Association for Advancing Automation, заводи та інші промислові користувачі "найняли" 29 000 роботів вартістю 1,48 мільярда доларів, що на 37% більше, ніж за той же період торік, пише CNN.

Це побило попередній пік, досягнутий в той же період у 2017 році.

За рахунок роботів компанії прагнуть не відставати від зростаючого попиту, який в деяких випадках призводив до нестачі товарів. Водночас багато хто, намагаючись повернути назад працівників, звільнених через пандемію COVID-19, розглядав роботів як альтернативу людській робочій силі.

"Компанії просто не можуть знайти потрібних людей - ось чому вони прагнуть до автоматизації", - розповів президент Association for Advancing Automation Джефф Бернстайн.

Роботи проникають в нові куточки економіки. Промисловими роботами давно закуповуються автомобільні компанії, проте у 2020 році сукупні продажі іншим видам бізнесу вперше перевищили обсяг продажів автомобільному сектору, і ця тенденція збереглася у 2021 році. За перші 10 місяців замовлення на роботів для автомобільних підприємств зросли на 20% - до 12 544 одиниць, в той час, як замовлення неавтомобільних компаній збільшилися на 53% - до 16 355.

"Справа не в тому, що автомобілебудування сповільнюється - воно зростає. Але інші галузі - від металургії до виробників продуктів харчування - ростуть ще швидше", - вважає Бернстайн.

Як повідомляв УНІАН, українська державна компанія "Укрборонпром" вирішила зайнятися розробкою бойових роботів. А п'яту частину робочих місць на підприємствах Польщі можуть замінити цифровими роботами вже через 5 років.

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Автор: Катерина Комолова