Робот Ollie вміє відмінно тримати рівновагу і застрибувати на перешкоди висотою з власний зріст.

Китайська компанія Tencent показала двоколісного робота Ollie, який вміє стрибати та робити сальто.

У цьому йому допомагають маятник і опціональна роборука пише N+1. Завдяки такій укомплектованості Ollie може, наприклад, крутитися в польоті або хапати предмети.

Маятник або "хвіст", як його часто називають у робототехніці, розташований в нижній частині корпусу Ollie. При обертанні він надає роботу момент імпульсу і дозволяє обертатися у стрибку, а також може використовуватися як опора.

Працює робот під управлінням динамічних алгоритмів, що підтримують баланс. Завдяки їм він не перевернеться, якщо одне з коліс раптово провалиться вниз при їзді або якщо з ним зіткнеться важкий предмет. Також це дозволяє йому спускатися зі сходів.

Крім того, на відміну від попередніх подібних аналогів, Ollie може застрибувати одним або двома колесами на перешкоди - навіть якщо вони висотою як його зріст (мінімальна висота робота становить 35 см).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова