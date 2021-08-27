Для ІТ-галузі діятимуть особливі умови оподаткування.

Законопроект "Дія City" передбачає особливі умови для ІТ-бізнесу. В Україні створять умови для розвитку цієї сфери.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, податок для всіх айтішників становить всього 5%.

"Що стосується Білорусі, то ми отримали сигнали від IT-компаній. До мене прийшов Михайло Федоров й повідомив, що в Білорусі є серйозні компанії, які треба не забрати з країни, а тимчасово надати умови для роботи. Ми надали можливості та створили умови, щоб люди приїхали, не переймаючись питаннями, де жити та в яких умовах, де отримувати гроші, які документи отримати швидко без зайвої бюрократії. Я розумію, що в цьому майбутнє", - зазначив президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українська IT-галузь за підсумками другого і третього кварталу 2020 року недоотримала 199 мільйонів доларів у зв'язку з негативним економічним впливом пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

Автор: Анастасія Горбачова