Журналісти-розслідувачі вивчили список 50 тисяч телефонних номерів з багатьох країн, за власниками яких могли стежити.

Влади авторитарних держав і різні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків, використовуючи шпигунську програму, розроблену ізраїльською фірмою NSO Group.

Про це свідчать результати триваючого кілька місяців журналістського розслідування "Проект Pegasus", повідомляє Deutsche Welle.

У розпорядження журналістського консорціуму, що включає 16 редакцій, серед яких німецькі NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories, потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з декількох десятків країн.

Більш ніж в 1 тис. випадків вдалося ідентифікувати власників цих номерів, серед яких виявилися, в тому числі, впливові політики, адвокати, журналісти і правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та цілого ряду інших країн, в тому числі відомі азербайджанські опозиційні журналістки Хадіджа Ісмаїлова і Севіндж Вагіфгизи.

Читайте такожПопулярні схеми шахрайства в Facebook: фахівці розповіли, як не потрапити на гачокЗ деякими з цих людей розслідувачам вдалося зв'язатися. Незалежним IT-експертам були надані 44 випадковим чином обраних телефони з операційними системами iOS і Android, на 37 з них були знайдені сліди шпигунського ПЗ. Смартфони Apple також вразливі для нього.

Творці ПЗ вважають його застосування легітимним. У заяві NSO Group сказано, що клієнти фірми - це виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.

Раніше висловлювалися підозри, що Pegasus міг застосовуватися в оточенні саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, убитого в 2018 році в будівлі генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. NSO Group категорично заперечує це.

Троянська програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, включаючи камеру і мікрофон. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.

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Автор: Вікторія Токарєва