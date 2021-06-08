Завдяки нібито анонімному месенджеру правоохоронці отримали доступ до безлічі чатів, і можливість читати повідомлення злочинців у реальному часі.

В ході масштабної спецоперації за участю ФБР по всьому світу було затримано понад 800 осіб, причетних до наркоторгівлі та інших злочинів.

Затримані користувалися захищеним месенджером ANOM, який, як виявилося, був розроблений американськими спецслужбами, пише BBC.

В ході спільної операції США і Австралії був розроблений додаток ANOM і поширений в злочинному середовищі. Таким чином поліцейські змогли стежити за закритими чатами, у яких обговорювалася контрабанда наркотиків, відмивання грошей і планування вбивств.

Облави пройшли в більш ніж 10 країнах. В результаті були вилучені 8 тонн кокаїну, 250 одиниць вогнепальної зброї та понад $48 мільйонів готівкою і в криптовалюті.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що по організованій злочинності було завдано сильного удару. За словами заступника директора Європолу Жан-Філіпа Лекуффа, це найбільша поліцейська операція із застосуванням високих технологій.

В Австралії були затримані 224 людини, в тому числі члени азійських злочинних угруповань і байкерських банд. В результаті були конфісковані три тонни наркотиків і 45 мільйонів австралійських доларів (35 мільйонів доларів США).

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Крім того, поліцейські вжили заходів щодо 20 епізодів погрози вбивством, і, ймовірно, врятували життя "значній кількості невинних перехожих", зазначили в австралійській поліції.

Голова відділу по боротьбі з оргзлочинністю поліції Нової Зеландії Грег Вільямс повідомив, що в країні були заарештовані 35 осіб і конфісковані 3,7 мільйона новозеландських доларів ($2,7 млн).

Як з'явився месенджер ANOM

Ідея спецоперації з'явилася у спецслужб після того, як були заблоковані два анонімних месенджера. Злочинцям потрібна була нова платформа для анонімного спілкування.

Тому ФБР розробило месенджер ANOM, який поширювався через інформаторів. У 2018 році детективи, які працювали під прикриттям, зуміли переконати в повній надійності Anom австралійського наркодилера Хакана Аїка, який порекомендував месенджер кримінальним босам. Їхній приклад наслідували злочинці рангом нижче.

"Щоб отримати модифікований телефон із цим додатком, потрібно було знати злочинця особисто. З цих телефонів не можна було дзвонити або відправляти електронні листи. Можна було тільки спілкуватися з людьми, у яких є цей месенджер", - йдеться в заяві австралійської поліції.

В цілому додаток використовувався на 12 тисячах модифікованих телефонів злочинними синдикатами більш ніж 100 країн.

Завдяки нібито анонімному месенджеру правоохоронці отримали доступ до безлічі чатів, в яких брали участь підозрювані, і можливість читати їхні повідомлення в реальному часі.

"Їхніми головними темами були наркотики, насильство, з'ясування стосунків один із одним, вбивства невинних людей і так далі. Безпрецедентне за масштабом перехоплення їхніх повідомлень зіграло ключову роль", - розповів представник федеральної поліції Австралії по боротьбі з оргзлочинністю Ріс Кершоу.

Кершоу зазначив, що організована злочинність використовує і інші зашифровані месенджери.

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За його словами, Аїк, що знаходиться на втіках, отримав від поплічників "чорну мітку" за мимовільну допомогу ФБР, і тому в його ж інтересах здатися владі.

Аїк, якого австралійські ЗМІ прозвали "гангстером з "Фейсбуку", не знав, що допомагає правоохоронцям. Зараз він імовірно знаходиться в Туреччині, де насолоджується розкішним життям зі своєю дружиною-датчанкою. У соціальних мережах можна знайти багато його фотографій з м'язистим торсом і численними татуюваннями на тілі.

У Європолі не стали називати кількість арештів по країнах, проте про успіх операції відзвітували поліцейські в Швеції та Німеччині.

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Автор: Олександр Топчій