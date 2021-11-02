Наразі його роботу відновлено.

У мобільному додатку "Дія", де незабаром COVID-сертифікат стане ще доступнішим, у вівторок стався збій.

Служба підтримки його причиною називає технічні проблеми, пише ТСН. Серед основних проблем, на які скаржилися користувачі - неможливість авторизуватися й згенерувати сертифікати про вакцинацію. Ба більше, у деяких користувачів зникли з додатка всі документи, окрім паспорта й ідентифікаційного коду.

Нині роботу "Дії" відновили. У Мінцифри пояснюють, що погіршення ситуації з коронавірусом і перехід регіонів до "червоної" зони збільшили навантаження на реєстри.

"Як наслідок - сервіси в застосунку можуть працювати повільно. У тому числі й СOVID-сертифікати", - каже представниця відомства Олеся Діденко. І додає, що нині тестують додаток, щоб надалі там відображався ПЛР-тест.

Читайте такожФедоров про динаміку підписок на "Дію": додалися мільйони користувачів через COVID-сертифікати

"І разом з МОЗ ми підключаємо нові лабораторії та працюємо над тим, щоб люди могли отримувати сертифікати про одужання. Зовсім скоро українці зможуть генерувати сертифікати в "Дії" за допомогою паспортів-книжечок і посвідки на тимчасове та постійне проживання. Плануємо, що кожні два дні наразі виходитимуть нові продукти", - резюмувала вона.

Нагадаємо, за останні кілька дні українці згенерували в додатку "Дія" 1 млн COVID-сертифікатів.

Для отримання COVID-сертифікатів у додатку "Дія" більше не потрібен електронний підпис, зокрема, і "Дія. Підпис", для якого було необхідно підтвердження особи за допомогою Photo ID.

Автор: Юрій Годован