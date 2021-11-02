Нововведення в "Дії" скоро запрацює, повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації.

Оформити цифровий COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія" зможуть і власники небіометричних паспортів та паперових посвідок на проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

"Ми вирішуємо питання, щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати "ковідні" сертифікати. Я впевнений, що за день-два це буде доопрацьовано, і все буде нормально працювати. Оскільки до цього (послуга – Ред.) була доступна лише для власників біометричних паспортів", – сказав Вискуб.

Читайте такожУ "Дії" з'являться нові COVID-сертифікати – МОЗВін зазначив, на порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати, а до кінця тижня буде додано небіометричну посвідку, що видавали до 2018 року.

Нагадаємо, за останні кілька дні українці згенерували в додатку "Дія" 1 млн COVID-сертифікатів.

Для отримання COVID-сертифікатів у додатку "Дія" більше не потрібен електронний підпис, зокрема, і "Дія. Підпис", для якого було необхідно підтвердження особи за допомогою Photo ID.

Також у застосунку "Дія" з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Крім того, Мінцифри запускає дитячий СOVID-сертифікат у застосунку "Дія".

Автор: Леся Лещенко