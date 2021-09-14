Всього в 2020 році нарахували 5,8 мільйона привілейованих користувачів.

Популярна соціальна мережа Facebook вляпалася в скандал. У соцмережі знайшли VIP-користувачів, яких звільнили від деяких правил спільноти.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, соцмережа за допомогою системи XCheck моніторить пости окремих користувачів, серед яких політики, спортсмени, представники шоу-бізнесу nf впливові блогери. Крім того, в списку опинилися популярні акаунти, які ведуть від імені тварин

Всього таких привілейованих користувачів нарахували у 2020 році 5,8 мільйона осіб.

Читайте такожFacebook та Ray-Ban випустили "розумні" окуляри: названо ціну та можливості (фото, відео) Контент VIP-користувачів модерується за спрощеними правилами, і вони можуть постити контент, який заборонений правилами соцмережі. У 2020 році система XCheck допустила до публікації 16,4 мільярда таких постів.

Як раніше повідомляв УНІАН, штучний інтелект у соцмережі Facebook прийняв відео за участю темношкірої людини, білого і поліцейського за Відео з приматами.

Користувачі дивилися ролик, опублікований британським таблоїдом Daily Mail, де були відображені словесні розбірки темношкірого цивільного чоловіка, білого цивільного і поліцейського. Однак під відео соцмережа розмістила вікно з питанням "Продовжити дивитися відео з приматами?".

Автор: Анастасія Горбачова