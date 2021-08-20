Соцмережа відключила для них цю функцію.

Соціальна мережа Facebook відключила функцію перегляду списку друзів для акаунтів з Афганістану.

Як розповів на своїй сторінці у Twitter глава відділу політики кібербезпеки компанії Натаніель Глейхер, таким чином у компанії сподіваються захистити користувачів.

"Багато хто з нас у Facebook спостерігав за трагічними подіями, що розгортаються в Афганістані. ... Упродовж останнього тижня наші команди працювали цілодобово, щоб зробити все можливе для допомоги людям убезпечити себе. ... Ми тимчасово видалили можливість переглядати список "Друзі" і здійснювати в ньому пошук в акаунтів Facebook в Афганістані, щоб захистити людей від нападів", - повідомив він.

Крім того, соцмережа надала афганським користувачам можливість одним кліком повністю закрити свій акаунт і весь контент від людей не зі списку друзів.

Читайте також"Ніхто не знає, які шанси дожити до нового ранку": стало відомо, як живе захоплений талібами КабулВ Instagram водночас компанія запустила сповіщення для користувачів в Афганістані з конкретними кроками щодо захисту облікових записів.

Захоплення влади в Афганістані талібами

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав швидко захоплювати міста у країні. Тепер, коли таліби увійшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

За повідомленнями ЗМІ, бойовики "Талібану" почали переслідувати людей, які працювали на сили США або НАТО.

Угруповання проголосило на підконтрольній їй території нову державу - Ісламський Емірат Афганістан.

Автор: Катерина Комолова