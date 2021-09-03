Компанія зауважила, що це був тільки тестовий політ, щоби зібрати дані про подальші запуски.

Українсько-американська компанія Firefly Aerospace назвала успішним перший тестовий політ ракети Alpha, яка вибухнула у небі на базі Ванденберг у США.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

У Firefly зауважили, що досягли деяких цілей місії, зокрема – успішний запуск двигунів першого ступеня, зліт з пускового майданчика, перехід до надзвукової швидкості. Крім того, компанія отримала значну кількість даних про сам політ.

Читайте такожКомпанії мільярдера Бренсона заборонили літати в космос через небезпечний інцидентАномалія, яка привела до передчасного завершення місії, йдеться у повідомленні, не спричинила ніяких пошкоджень.

Водночас сам вибух ракети, запевняють, був контрольованим і припиненим після фіксації відхилення у траєкторії польоту.

"Ракета не вибухнула самовільно, її політ був перерваний з центру управління Space Launch Delta 30 через аномалію", – йдеться у тексті заяви.

Firefly зауважує, що ракета відірвалась від землі, досягла надзвукової швидкості й витримала максимальний тиск. Компанія посилається на досвід Virgin Galactic та SpaceX, які теж не змогли запустити ракети з першого разу.

"Важливо, що це був тестовий політ, основне завдання якого – зібрати дані про подальші запуски. На етапі створення першого льотного зразка ракети-носія тестують кожен ступінь окремо. Тестовий політ – це, власне, інтеграція всієї ракети", – пояснили у Firefly.

Що сталося

Firefly Aerospace повинна була запустити ракету 2 вересня, але місію перервали. Запуск, який планували на 4:00, відбувся з майданчика SLC-2W бази Ванденберг о 04:59, однак ракета перервала його зворотний відлік. Через аномалію Alpha вибухнула після 2-хвилинного польоту.

Приватна аерокосмічна компанія Firefly Aerospace розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017-му її придбав український бізнесмен Максим Поляков.

Firefly Alpha – повністю унікальна розробка, компоненти якої були створені командою інженерів з нуля. Робота з фінального тестування як компонентів, так й ракети може відбуватися тільки у польових умовах – при запуску.

Автор: Яна Ставська