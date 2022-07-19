Масивне поле джерел є найгарячішим та найбільшим з виявлених в цьому регіоні.

У темних глибинах східної частини Тихого океану виявили гігантське поле з гарячими джерелами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Лехайского університету.

Масивне поле гідротермальних джерел на дні східної частини Тихого океану є найгарячішим і найбільшим з виявлених в цьому регіоні. Воно знаходиться в місці, де вчені не очікували знайти активні жерла, не кажучи вже про цілу їх систему.

Поле було виявлено групою вчених, які використовують автономні підводні апарати для картографування морського дна на глибинах, несприятливих для людей.

Команда дослідників побачила область величезних шпилів висотою до трьох поверхів на глибині 2560 метрів під поверхнею - в тихих, постійно темних глибинах.

Спочатку команда думала, що вентиляційні отвори давно охололи й вимерли, але при найближчому розгляді з'ясувалося зворотне.

"Ми були вражені тим, що це поле не тільки дуже активне, але й велике за площею і має більш високу температуру, ніж будь-яке інше поле гідротермальних джерел, відоме в цій частині Східно-Тихоокеанського підняття, яке вивчалося протягом останніх 30 років",- розповів морський геолог Даніель Форнарі.

Як повідомляється, гідротермальні джерела є домом для деяких найдивовижніших екосистем на Землі. Це отвори на морському дні, через які тепло і хімічні речовини виходять з кори нашої планети, що зазвичай пов'язано з вулканічною активністю.

Самі вентиляційні шлейфи можуть бути пекельно гарячими, понад 400 градусів за Цельсієм, але в безпосередній близькості від них процвітає життя.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені повідомили про виявлення радіосигналу з глибокого космосу, що б'ється як серце.

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