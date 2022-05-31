Через посуху водосховище обміліло і на його дні проступило місто віком 3400 років.

В Іраку в міру висихання водосховища на поверхню виходить стародавнє місто.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, в останні місяці Ірак особливо сильно постраждав від сильної посухи. В результаті цього водосховище Мосула сильно обміліло, а на його місці стало проступати стародавнє місто, вік якого налічує 3400 років.

Місце археологічних розкопок було названо Кемуне. Руїни складаються з палацу і декількох інших великих будівель, що належать до бронзового віку. Вчені вважають, що руїни можуть бути стародавнім містом Закіку, жвавим центром імперії Міттані, яка процвітала на берегах річки Тигр між 1550 і 1350 роками до нашої ери.

Крім палацу, дослідники виявили ще кілька цікавих споруд. До них відносяться велике укріплення зі стіною і вежами, промисловий комплекс і величезна багатоповерхова складське будівля.

Дивно, але археологи також виявили кілька керамічних глечиків, що містять понад 100 необпалених глиняних табличок з клинописними написами.

Команда сподівається, що ці записи можуть містити деяку інформацію про те, хто жив у місті, і, можливо, навіть про сам землетрус, який призвів до його загибелі.

Нагадаємо, раніше на північному заході Італії в печері Арма Вейрана виявили стародавнє прикрашене поховання новонародженої дівчинки.

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