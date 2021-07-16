Майнінгові ферми були зупинені, оскільки провінція Аньхой зіткнулася з гострою нестачею електрики.

Провінція Аньхой на сході Китая стала останнім регіоном країни, де викорінили практику майнінг криптовалют.

Як повідомляє Reuters, влада заявила, що цей крок допоможе поліпшити ситуацію з енергопостачанням в найближчі три роки.

Зазначається, що всі майнінгові ферми були зупинені, оскільки провінція зіткнулася з гострою нестачею електрики. Прогнозується, що до 2024 року споживання в провінції зросте до 73 мільйонів кіловат, проте зараз вона забезпечена лише на 48,4 мільйона кіловат.

Китай до недавнього часу забезпечував до 70% світових потужностей з майнінгу криптовалюти. Однак у травні китайська влада визнала майнінг і криптовалюту "небажаними" через фінансові та екологічні ризики. Після цього все стрімко змінилося.

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Великі майнінгові комплекси в Сичуані та Внутрішній Монголії були зупинені.

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Автор: Дмитро Захаров