Захід тимчасовий, проте неясно, як довго триватиме його дія.

Китай зупинив на невизначений термін усі ультрамарафони у країні після того, як 21 бігун загинув через погані погодні умови під час змагань у горах.

Про це повідомляє BBC.

Влада вирішила припинити проведення спортивних заходів з високим ризиком, в яких відсутній чіткий контроль, правила і стандарти безпеки.

Зокрема, до таких занять віднесли біг пересічною місцевістю, трекінг у пустелі, польоти у вінгсьютах та ультрамарафони.

Читайте такожЖителям Китаю дозволять мати трьох дітей (відео)Захід є тимчасовим, однак неясно, як довго триватиме таке призупинення.

Загибель учасників марафону в Китаї

Наприкінці травня через екстремальні погодні умови на північному сході Китаю загинув 21 учасник 100-кілометрового гірського марафону. Негода призвела до переохолодження марафонців, частина з них зникла, а змагання зрештою припинили.

Місцева влада організувала рятувальну операцію, на пошуки відправили понад 700 людей. Зі 172 учасників марафону вижила 151 людина. Вісьмох із них відправили до лікарні у стабільному стані. 21 марафонець загинув.

За словами рятувальників, однією з найбільших загроз для учасників марафону могли стати низькі температури, адже у тих, хто змагався, не було теплого одягу.

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Переклад: Катерина Комолова