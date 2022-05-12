Глибина провалу сягає 192 метрів. На його дні ростуть 40-метрові дерева.

Китайська група з дослідження печер виявила гігантську карстову воронку в геопарку Лейе-Феншань на півдні Китаю.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, провалля має довжину 306 метрів і ширину 150 метрів, а його глибина досягає 192 метрів.

За словами вчених, на дні воронки є первісний ліс, який добре зберігся. Стародавні дерева досягають у висоту майже 40 метрів, а густі тінисті рослини досягають плечей.

Відзначимо, що гігантські воронки, також відомі як Тянькен (Небесна яма) китайською мовою, являють собою долини або гігантські ями з особливими геологічними особливостями. В основному вони зустрічаються в Китаї, Мексиці та Папуа-Новій Гвінеї.

Нагадаємо, раніше на Мамай-горі під Дніпром археологи виявили останки людини, який проживав на території України майже сім тисяч років тому.

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