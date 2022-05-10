Кораблі Роскосмосу поки не зможуть зістикуватися з китайською станцією "Тяньгун".

Російські пілотовані космічні кораблі поки не можуть зістикуватися з китайською орбітальною станцією "Тяньгун".

Про це заявив офіційний представник китайської корпорації Аерокосмічної науки і промисловості (CASIC) Ян Юйгуан в ефірі китайської телекомпанії CGTN.

За його словами, сьогодні це неможливо через розташування космодромів в Росії.

"У майбутньому можна буде запускати пілотовані і вантажні космічні кораблі з території інших країн (до "Тяньгуна" - УНІАН). Але у випадку з Росією є фактор, який слід враховувати. Територія Росії розташована на дуже високій широті, і для стикування з китайською космічною станцією у нас є проста вимога: широта, на якій знаходиться стартовий майданчик, не має бути на широті вище 42 градусів. Це складнощі з Росією", - сказав Югуань.

Він зазначив, що інші країни, наприклад європейські, у яких є космодром у Французькій Гвіані, зможуть запускати космічний корабель на китайську орбітальну станцію. Аналогічна ситуація між Японією і США.

Юйгуан також повідомив, що КНР зараз розглядає дев'ять пропозицій від сімнадцяти країн щодо експериментів на "Тяньгуні", ці ініціативи підтримуються ООН. Він додав, що прилади для експериментів можуть бути доставлені на станцію вже наступного року.

Нагадаємо, через геополітичну ситуацію тайконавти (китайські астронавти) не беруть участь у проекті Міжнародної космічної станції, а астронавти – у проекті ККС.

Як писав УНІАН, у 2021 році глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявляв про можливу відправку космонавтів на ККС.

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