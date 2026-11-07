У Китаї виявили кораблі віком 1800 років: чому ця знахідка вразила вчених

Це найбільші та найкраще збережені зразки річкових кораблів того часу, які коли-небудь було знайдено в північній Китаю.

У Пекіні археологи виявили три добре збережені дерев'яні кораблі, яким близько 1800 років. Знахідка пролила світло на розвиток суднобудування в Стародавньому Китаї та можливі зв'язки між Сходом і Заходом.

Як повідомляє Scmp.com, кораблі виявили в руслі стародавньої річки Юндінхе в одному з пекінських районів. Зазначається, що три плоскодонні кораблі належать до періоду від династії Хань до епохи Вей-Цзінь (206 рік до н. е. – 420 рік н. е.). Це найбільші та найкраще збережені зразки річкових кораблів того часу, які коли-небудь було знайдено в північній частині Китаю.

Довжина найбільшого корабля сягає 14 метрів. На його дерев’яних елементах археологи виявили китайські ієрогліфи, що означають "офіційний" або "державний". Це може свідчити про те, що кораблі використовувалися для державних потреб.

Відео дня

Видання зазначило, що найбільший інтерес у вчених викликала технологія складання корпусів. Дошки, що утворюють днище, мали спеціально вирізані краї, які щільно з’єднувалися між собою. Додатково конструкцію зміцнювали спеціальними дерев’яними штирями. Примітно, що подібний спосіб з’єднання деталей широко застосовувався в суднобудуванні Середземномор’я за часів Стародавнього Риму – приблизно з I століття до н. е. по V століття н. е. При цьому за межами цього регіону така технологія зустрічається вкрай рідко.

Дослідники вважають, що знахідка може стати новим свідченням культурного та технологічного обміну між Сходом і Заходом. Втім, сама по собі схожість конструкцій ще не доводить прямого запозичення технологій або існування безпосередніх контактів між римськими та китайськими кораблебудівниками.

Як Китай був пов’язаний із Римською імперією

Контакти між Китаєм і західними територіями активно розширювалися за часів династії Хань. У той час торговельні шляхи розширилися: з Китаю на захід відправляли шовк та інші товари, а до Піднебесної привозили коней, виноград та інші товари.

Торговельні мережі пов’язували Китай із Римським світом переважно через посередників, зокрема Парфянське царство, що займало території сучасного Ірану та Месопотамії.

Згідно з історичними джерелами, у 166 році н. е. до двору китайських імператорів прибули люди, які представилися римськими послами. Вони подорожували морем через територію сучасного центрального В’єтнаму й привезли, серед іншого, слонову кістку. Однак історики досі сперечаються, чи справді це були офіційні представники Риму, чи торговці.

Ще одним свідченням контактів між цивілізаціями стали археологічні знахідки: зразки китайського шовку виявляли в Середземномор’ї, а на території Китаю знаходили вироби із західного скла.

Таким чином, нові знахідки в Пекіні доповнюють уявлення вчених про давні торговельні та технологічні зв’язки між Китаєм і західним світом.

Інші новини науки

Як повідомляв УНІАН, в Україні знайшли 1800-річну пряжку з яскравою емаллю. Особливості виготовлення та оздоблення дозволяють датувати знахідку II–III століттями нашої ери.

А в Італії під полями приховано велике римське місто, і археологи знайшли тунелі та 120 монет. Площа міста становила близько 100 га, проте за 18 років археологи розкопали лише близько 8 га. Більша частина поселення досі перебуває під землею.

Вас також можуть зацікавити такі новини: