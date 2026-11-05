Під італійськими полями приховане велике римське місто: археологи знайшли тунелі та 120 монет

Площа міста становила близько 100 га, проте за 18 років археологи розкопали лише близько 8 га. Більша частина поселення досі залишається під землею

В Італії археологи виявили нові свідчення існування великого давньоримського міста Аквінум, яке протягом століть залишалося прихованим під сільськогосподарськими угіддями.

Серед знахідок – масштабна система каналізації, скарб із 120 монет, стародавні вівтарі та написи, що свідчать про релігійні обряди римлян, пише Teritagedaily. Зазначається, що Аквінум розташований за 100 км на південь від Рима. У давнину він був одним із важливих центрів на Латинській дорозі, що з’єднувала Рим із Капуєю.

Зазначається, що площа міста становила близько 100 га, проте за 18 років археологи розкопали лише близько 8 га. Більша частина поселення досі перебуває під землею. Однак науковці не припиняють досліджувати місто. Так, у 2020 році фахівці почали вивчати підземну інфраструктуру Аквінума та задокументували близько 240 м підземних комунікацій під Центральними термами.

Відео дня

Цього року дослідники виявили головний каналізаційний колектор, розташований під перетином двох основних міських вулиць – Кардо Максимус і Декуманус Максимус. Споруда має ширину близько 1,4 м і висоту понад 2,1 м.

Під час досліджень також було знайдено скарб із 120 монет, керамічні вироби та стародавні написи.

Ще однією важливою знахідкою стала кам’яна стела із зображеннями бика, барана та свині. Ці тварини пов’язані з ритуалом давньоримської релігії, під час якого приносили в жертву трьох тварин.

Крім того, археологи виявили мармуровий вівтар, присвячений "Генію Августа", а на території міського театру знайшли плиту з написом, який перекладають як "похована блискавка". У Стародавньому Римі місця, уражені блискавкою, могли вважатися священними.

Театр Аквінума, який зараз досліджують фахівці, імовірно, міг вміщати близько 5 тис. глядачів.

Також під час розкопок відреставрували п’ять мармурових портретних голів, зокрема скульптуру, відому як "Цезар з Аквінума".

Чим був відомий Аквінум

Місто було відоме виробництвом пурпурного барвника, про який згадував римський державний діяч Цицерон. З Аквінумом також пов’язують поета-сатирика Ювенала та ім’я середньовічного філософа Томи Аквінського.

Попередні розкопки вже дозволили виявити в Аквінумі великий лазневий комплекс із добре збереженими мозаїками.

Незважаючи на численні знахідки, більша частина стародавнього поселення залишається недослідженою. Під сучасними полями, як і раніше, приховані вулиці, будівлі та підземні інженерні споруди.

Інші новини науки

Як повідомляв УНІАН, на березі Дунаю розкопали величезну римську резиденцію. Розкопки показали, що будівля відрізнялася надзвичайною для військового табору розкішшю. У вчених є версія щодо того, кому вона могла належати.

Крім того, біля берегів Єгипту знайшли перстень із зображенням одного з чудес світу. Знахідка допоможе вченим краще зрозуміти, як воно виглядало, оскільки до наших днів дійшли лише його руїни.

Вас також можуть зацікавити такі новини: