Безпосередньої загрози для інших супутників не було.

Непрацюючий російський супутник розвалився на орбіті на понад 100 уламків. Це змусило астронавтів на Міжнародній космічній станції близько години шукати укриття, повідомили американські космічні агентства.

Про це пише Reuters. Відомо, що російський супутник спостереження Землі РЕСУРС-П1 вийшов з ладу кілька років тому. Що саме спричинило його розпад, достеменно невідомо.

Космічне командування США, яке відстежувало падіння уламків, заявило, що безпосередньої загрози для інших супутників не було.

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"Великі уламки на орбіті трапляються рідко, але викликають дедалі більше занепокоєння, оскільки космос стає переповненим супутниковими мережами, життєво важливими для повсякденного життя на Землі, від широкосмугового інтернету і зв'язку до базових навігаційних послуг, а також супутниками, які більше не використовуються", – наголошується в матеріалі.

Аналітики припускають, що причиною розпаду могла стати проблема із супутником, наприклад, залишки пального на борту, що призвели до вибуху.

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Компанія SpaceX отримала контракт на знищення Міжнародної космічної станції наприкінці терміну її використання. SpaceX за допомогою космічного корабля спустить космічну станцію у 2030 році.

Тим часом нове дослідження показало, що внутрішнє ядро Землі з 2010 року обертається повільніше, ніж зазвичай. Ця загадкова тенденція може призвести до невеликої зміни загального обертання планети і подовжити наші дні.

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