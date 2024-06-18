Зазначається, що такі супутники виробляють руйнівні гази, коли згорають в атмосфері після закінчення терміну служби.

Супутники Starlink Ілона Маска можуть пошкодити захисний озоновий шар Землі, коли будуть виведені з ладу, пише Independent.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters, мегасупутники, такі як Starlink, згорають в атмосфері після закінчення терміну служби. Внаслідок цього вони викидають в атмосферу величезну кількість газу оксиду алюмінію, який може зруйнувати озоновий шар через реакцію з хлором.

Оксиди можуть залишатися в атмосфері та руйнувати озоновий шар протягом десятиліть, попереджають дослідники.

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Вчені особливо стурбовані тим, що попит на глобальне інтернет-покриття змушує збільшувати кількість запусків невеликих супутників зв'язку. SpaceX запустила вже понад 6 000 супутників для передачі інтернету, і має дозвіл на запуск ще 12 000 супутників Starlink, а Amazon та інші технологічні гіганти також планують запустити тисячі супутників найближчими роками.

При згорянні невеликого супутника утворюється близько 30 кг оксиду алюмінію. Тільки за один 2022 рік, за словами дослідників, супутники, що падають, можуть принести до утворення близько 17 тонн крихітних частинок оксиду алюмінію.

За оцінками вчених, коли будуть створені всі заплановані супутникові угруповання, щорічно викидатиметься понад 350 тонн оксидів алюмінію, що майже на 650 відсотків більше, ніж природні атмосферні рівні.

Starlink - новини

Нещодавно військовий ЗСУ та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Безкрестнов розповів, що на лінії фронту виникають скарги на роботу Starlink, проте глобальних проблем поки що немає.

А ще раніше Ілон Маск заявив, що SpaceX бореться зі спробами Росії заглушити Starlink, утім поки що проблема не вирішена.

Нещодавно Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів.

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