Висота деяких будівель в знайденому місті перевищує 8 метрів.

Федеральний уряд у Мексиці оголосив про відкриття "вражаючого" археологічного пам'ятника - стародавнього міста. Експерти припускають, що це місто майя.

Як повідомляє Mexico News Daily, на місці розкопок виявили понад 300 будівель, висота деяких з них перевищує 8 метрів. Нову археологічну зону назвали Паамул II.

За даними видання, на початку цього року уряд Мексики вирішив перенести маршрут нової залізниці вглиб країни. Екологи протестували проти зміненого маршруту, оскільки будівництво вимагає розчищення значних ділянок незайманого лісу.

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Наразі археологи обстежили тільки 11% нової ділянки будівництва. За словами вчених, вони виявили понад 25000 "нерухомих активів". Серед них є доіспанські споруди і "стародавні дороги". Знахідки свідчать про поселення майя "у всьому цьому регіоні".

Також археологи виявили понад 430 цільних керамічних горщиків і 423 кістки, відповідні доіспанським людським похованням. Як повідомляється, цінні реліквії будуть виставлені в музеях.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мексиці археологи знайшли рідкісне каное індіанців майя віком 1000 років.

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