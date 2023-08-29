Паразита вдалося успішно видалити під час операції.

64-річній англійці, яка проживала в Австралії, зробили МРТ, яке показало, що в її мозку живе паразитичний круглий черв'як.

Як повідомляє SkyNews, у жінки, яка страждала забудькуватістю і депресією, з мозку видалили паразитичного хробака довжиною 8 см.

За даними видання, жінку госпіталізували в січні 2021 року після трьох тижнів болю в животі і діареї, за якими послідував сухий кашель і нічна пітливість. До 2022 року її симптоми розвинулися і стали включати забудькуватість і депресію.

Відео дня

МРТ її мозку показало, що в ураженій правій лобовій частці її мозку живе рухливий гельмінт - паразитичний круглий черв'як.

Єдиним варіантом стало хірургічне втручання, і лікарі успішно видалили аскариду довжиною 8 см і діаметром 1 мм.

Як повідомляється, цей випадок є безпрецедентним в історії медицини, адже зазвичай цей паразитичний черв'як мешкає в травному тракті килимових пітонів, що мешкають в австралійському штаті Новий Південний Уельс.

Лікарі підозрюють, що жінка випадково проковтнула яйця хробака, з'ївши рослину, заражену зміїними фекаліями.

Рідкісне захворювання з хробаками у киян

Як повідомлялося, раніше у трьох жителів Києва зафіксували паразитарне захворювання дирофіляріоз. Його викликають круглі гельмінти роду Dirofilaria. Кілька років тому в Києві було зареєстровано відразу 3 випадки захворювання людей дирофіляріозом. З них - 2 жителі Дарницького району та 1 житель Дніпровського району, 2 чоловіки та 1 жінка. Тоді гельмінтів розміром 11,0, 7,0 і 12 см дістали хірургічним шляхом.

Вас також можуть зацікавити новини: